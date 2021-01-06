記憶體模組廠威剛科技（3260）積極投入新世代DDR5記憶體模組的量產開發，JEDEC發布DDR5記憶體標準，為DDR5設定了前所未有的標準，不僅僅比前代更快、容量更大，這次的變革也大幅提高頻寬，讓電腦系統越來越多的CPU核心能分配到更多的頻寬，更強化性能的提升。

威剛也與長期合作夥伴的微星科技與技嘉科技兩大主機板廠進行DDR5新平台的密切測試合作，待最新DDR5平台發表後，最新DDR5記憶體模組也將同步上市，為全球消費者提供最佳相容性的DDR5記憶體產品。

有鑑於全球5G與Wifi 6的高速網路逐漸普及，以及電腦系統的CPU性能與核心數的持續增長，對記憶體效能、容量與穩定度的要求也大幅提升。DDR5記憶體提供高達8400MT／s的頻寬速度，在單顆的容量可達64Gb並內建ECC功能，強化可靠度。

除此之外，DDR5記憶體模組中新增電源管理功能，能同時達成資料保全與效能的提升，更達到1.1V的省電效果。威剛科技記憶體產品事業處處長戴子然表示，威剛科技一直以推行最新最快的記憶體技術為目標，並致力於將記憶體技術提升至最新標準，而DDR5就是我們接下來追求的最新目標。

威剛科技攜手合作夥伴，與技嘉微星兩大主機板廠進行密切的相容性測試合作，將於最新的DDR5電腦平台上市期間，同步推出ADATA DDR5記憶體模組，以滿足企業級電腦的性能需求及影音創作者與電競玩家族群的高性能電腦運算需求，提供相容性最佳的DDR5記憶體平台。

技嘉科技表示，威剛與技嘉為長期策略性合作夥伴，對於即將到來的DDR5記憶體新世代，技嘉將與威剛攜手合作測試與驗證，初期將針對電競超頻市場，讓玩家體驗最新Intel CPU與DDR5記憶體帶來的極速流暢與穩定。

同時，微星科技表示，威剛深耕記憶體市場多年，擁有深厚的研發與行銷資源，是穩定且值得信賴的合作夥伴，這次也將與威剛密切合作相容性與超頻測試驗證，預計將搭配最新Intel方案與DDR5推出可支援超頻之主機板。

(工商 )