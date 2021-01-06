屏東縣政府今年推出「蔬果星食趣－2021屏東占星節氣曆」創意農民曆特輯，這次設計除一般農民曆常見的民俗信仰及節慶祭祀內容外，更邀請知名占星師蘇飛雅Sophia、植物專家屏東科技大學周映孜副教授及屏東知名餐廳主廚，將12星座特質結合屏東物產，設計出一系列美味食譜，讓我們一起吃出最好的屏東味道。

縣府表示，這次農民曆請來luluwan魯魯灣主廚巴魯、佳珍海產主廚蕭友澤、川味居麵食館主廚陳曉平、Gien Jia 挑食主廚蔡易達以及詠珍美食主廚舒詠珍設計特色食譜，並運用屏東優質農特產品入菜，讓我們吃得更自然、更健康。此外，本次創意農民曆隨刊贈送一款精美的食譜海報，民眾可將海報張貼在家中適當位置，使用起來更便利。

「蔬果星食趣－2021屏東占星節氣曆」創意農民曆限量發行，自1月6日起在屏東縣政府南北棟服務台、縣內各戶政事務所、財稅局、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心(屏東店)服務台、縣內部分郵局及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台均可免費索取，並於2021屏東熱帶農業博覽會期間現場發送，詳細發送地點民眾可至屏東縣政府官網最新消息中查詢。

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