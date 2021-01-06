要查日盛金控最終受益人，難度真高。金管會要確定日盛金大股東建群投資的最終受益人，過程一波多折，約一年多才見到建高控股負責人陳銘達，強調自己絕不是陸資肖建華的代持股人，證明文件預計7日前會補送到金管會，但另二位加拿大籍自然人則一直「約不到」，最近其中一位表示染上新冠肺炎，不方便露面。

金管會在2019年7月開始推動金控持股透明化行動方案，約見各金控最終受益人，即真正的大股東，了解大股東的持股結構等，但約了一年多，直到2020年11月5日，銀行局才見到持有日盛金24.5％的建群投資最終受益人陳銘達，他向銀行局保證自己不是陸資，也絕對不是大陸明天系負責人肖建華的人頭，對建群投資具有實質控制權。

但陳銘達並不是直接指派建群或日盛金的法人代表，銀行局要求陳銘達提出相關證明文件，證明自己的控股權，這項補件也因為國外新冠肺炎疫情再起，一延再延，7日將是陳銘達承諾的最後期限。

銀行局長莊琇媛表示，取得文件後會多方驗證陳銘達的說法，及確定其是不是真的有實質控制權；另外，外界一直質疑建群投資是陸資，莊琇媛表示，這是2009年時的金流，且還是跨國金流，查證有一定的難度，但銀行局將想辦法去清查。

至於建群投資除了陳銘達外，還有二位加拿大籍最終受益人，至今一直未露面，銀行局邀約多時，最近二人以身體不適為由再度婉拒露面，其中一位甚至說自己染上新冠肺炎，讓外界覺得有些不可思議，莊琇媛表示「會持續再約」。

(工商 )