市長林右昌親自到場頒獎，鼓勵同學繼續學習。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府6日舉辦109學年度藝文競賽聯合頒獎典禮，在音樂、舞蹈、戲劇及美術等各領域領域計有250名師生獲獎，其中語文競賽去年在全國賽，基隆奪下10項特優，市長林右昌親自到場頒獎，鼓勵同學繼續學習。

林右昌指出，近年來，基隆學生參與各項藝文競賽活動，不論在市賽或全國賽都獲佳績，有別以往，藝文學習已成為學生未來學習與探索重要能力及內涵之一，他鼓勵大家多多參與，也感謝師長、家長的協助與支持。

教育處表示，在語文競賽方面，總計59名選手代表本市參加去年11月底全國賽，與2100多位來自各縣市好手，同場角逐國語、閩南語、客家語、原住民族語4種語別，在演說、情境式演說、朗讀、字音字形、作文、寫字6個項目，奪下10項特優、31項優等、14項甲等佳績。

至於音樂、舞蹈及創意戲劇，市賽不遑多讓，音樂方面有1718人參賽，分為國樂、絲竹室內樂、行進管樂、打擊樂、弦樂、直笛、室內樂重奏、合唱、鄉土歌謠、木管與銅管、樂曲或詞曲創作等項目。其中，個人組28人、團體組28隊，將代表基隆市參加3、4月的全國賽。

舞蹈同樣吸引各方舞林高手到場較勁，比賽項目包括古典舞、民俗舞及現代舞，約200位選手競藝尬舞，共選出個人組7人、9隊團體組代表本市出征；戲劇部分表現更是亮眼、創意無限，分現代偶戲、傳統偶戲及舞台戲三類，參賽人數共133人，共選拔出4隊前進全國賽，爭取更高榮耀。

美術比賽成績更是不俗，分繪畫、書法、平面設計、漫畫、西畫、水墨畫與版畫等7大類組，全市共有1083件作品參賽，市賽獲第一名總計40人，並有254件作品代表基隆市角逐全國賽，獲獎作品計47件，為本市奪得3特優、2優等、2甲等好成績。

基隆市政府6日舉辦109學年度藝文競賽聯合頒獎典禮。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府6日舉辦109學年度藝文競賽聯合頒獎典禮。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

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