東華附小今早舉行升旗典禮，日本、韓國、越南、泰國、印尼、新加坡、加拿大、美國、墨西哥、澳洲、伊朗等11個國家的國旗，連同本國國旗冉冉升起。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮東華附小推展國際教育已有10年，且擁有來自11個國家的外籍學生，除設計「世界廚房在附小」學習活動，邀請外籍家長從飲食介紹國家文化，讓學生學習尊重、欣賞及接納異文化，今也在校園升起12個國家國旗，讓附小頓時之間成為小型地球村、小型聯合國。

東華附小今天早上舉行升旗典禮，日本、韓國、越南、泰國、印尼、新加坡、加拿大、美國、墨西哥、澳洲、伊朗等國家國旗連同本國國旗同時升起，外國籍學生及家長見自己國家的國旗隨風飄揚，心中一陣激動，流下思鄉淚，聊慰因疫情無法歸鄉的情愁。校長鮑明鈞解釋升旗目的，主要是讓校內不同國家的學生，時時都可以看見自己國家的國旗，以自己的國家為榮。

鮑明鈞表示，附小推動國際教育，每年都會安排師生至國外姊妹校參訪交流，實地體驗異國文化，去年迄今受疫情影響無法出國，但國際教育不會因而中止，因此規畫為期3個月的「世界廚房在附小」活動，邀請11個外國籍家長分別到校製作家鄉美食，介紹該國國旗、國歌與文化。

鮑明鈞強調，國際教育不是只有出國交流，更重要的是透過文化體驗，培養學生尊重與包容的情懷，讓學童從小沒有國籍之分、種族之別，彼此互相尊重、接納與認同，打造和諧友善的校園環境，建立學童兼容並蓄的國際觀。

(中時 )