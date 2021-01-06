一名在高雄從事醫美事業的張姓貴婦，遭「乾兒子」施男洗劫3000萬財物，警方獲報後於3日在前鎮區拘提32歲施男到案，6日分別在桃竹地區逮捕另外2名共犯，其中1名還是貴婦的張姓「乾弟」，案發至今，貴婦在臉書發文曝3人關係，感性淚喊「我愛你們」。

張姓貴婦在臉書貼出與乾兒子、乾弟的合照，PO文述說「親愛的弟弟、兒子…是一家人，有困難可以說，我知道是我不好常兇你們，但是一家人真的可以好好溝通，對不起，讓你們走到這個地步，以後我會忘記這段，只留著好的部分記憶」，透露與偷竊的自己財務的嫌犯，其實是「一家人」，文中更釋出原諒話語。

不過，張姓貴婦也提及乾弟對她的好，像是這幾年寫碩士論文，到韓國、美國、大陸考執照，不僅幫忙整理資料、翻譯，陪伴出席研習會議等，認為至今取得的成就，乾地幫了很大的忙，甚至無條件承擔自己的情緒壓力，「沒有恨、沒有怨、更沒有不諒解」，最後也真情告白「我愛你們」。

根據了解，張姓貴婦去年5月收留施男住家裡，沒想到對方自2020年12月下旬趁她前往花蓮時，竊取手表、鑽戒、外幣、黃金、飾品總值約3000萬元的財物；施男被逮捕後，自稱是「鴨王」，還說與貴婦同居，每月可領3、50萬元零用錢，但遭到貴婦怒打臉「長那樣怎麼當鴨啦」！

張姓貴婦臉書發文(截自臉書)

(中時新聞網)