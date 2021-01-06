勤業眾信聯合會計師事務所6日舉辦「Deloitte Future Talk－鏈結創新、驅動未來」高峰會。

財政部長蘇建榮致詞時指出，2020年中美貿易戰、疫情等衝擊企業正常營運模式。面對疫情變化風險，台灣在半導體等領導廠商與政府共同協助下，創造世界聞名的經濟表現，2020年12月16日世界經濟論壇肯定台灣抗疫表現優異、展現經濟韌性，不僅經濟成長率維持2.54％，成為亞洲四小龍當中唯一正向成長的地區，2021年經濟成長率更有望達到3.83％，為七年來最佳水準。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，後疫情時代的新常態加速形塑了世界的三種新趨勢：全球經濟新秩序、科技創新、企業永續新思維。然而，因疫情發展仍存在不確定性，新常態也是動態的概念，隨時可能因為大環境而改變。

勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田表示，疫情黑天鵝嚴重衝擊全球經濟，隨著2020年底多國疫情再度升溫，加上中美貿易戰與科技戰延燒、美國總統新政新局勢之變動、中國大陸力推之《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式簽署啟動等，2021年全球經濟仍壟罩在諸多風險因素中。

儘管如此，根據勤業眾信日前發布之《亞洲之聲》第八期報告，台灣憑藉優異的防疫舉措，在疫情席捲全球的烏雲罩頂下，2020年仍保持優異的經濟成長率。

洪國田指出，台灣的高科技硬體製造一直具備市場高度競爭優勢，過去多採中國大陸製造，輸出美國終端市場的方式，在美中供應鏈中擔任重要的一環。

然而，中美貿易戰加劇牽動台美與兩岸關係，「台美陸串聯」三角貿易模式逐漸脫鉤，並促使全球供應鏈重整，推進台商大舉回台投資；根據美國國務院發布之《2020年度投資環境報告》，台灣與外國投資者都將台灣視為重要布局選項，以避開區域貿易衝突潛在供應鏈斷鏈危機。

洪國田建議，企業積極掌握疫情後的「新秩序、新契機」，發揮台灣在世界不可或缺的角色與地位，審慎關注台美中三邊關係於美國政權轉移後之變化，重新思考營運布局及加速調整生產比重。展望2021年，法人普遍預期全球經濟將迎來多年未見的「強勢復甦」。「曙光」再現，勤業眾信看好未來一年全球經濟走勢將穩步回暖。

(工商 )