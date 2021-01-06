2021年春節連假長達7天，加上新冠肺炎疫情邊境管制未解除，帶旺圍爐訂餐需求大增。漢來美食(1268)表示，除夕圍爐宴及漢來海港訂位已提早售罊，加上外賣年菜、春節禮盒及新春版「來拌麵」預訂預售情況同步報喜，可望為首季旺季營運進一步增添成長動能。

漢來美食表示，近年來除夕外出用餐已成為新趨勢，今年春節連假長達7天，且受疫情影響無法出國，各品牌餐廳春節訂位出現一位難求盛景。其中，旗下「漢來海港」自助餐全台7家分店的除夕夜兩輪訂位，早在去年11月便已完售。

而漢來大飯店與漢來巨蛋會館國際宴會廳，今年按往例分別推出不同主題的除夕圍爐宴，訂席速度亦較往年加快許多。其中，漢來大飯店今年預備席開116桌已全數訂滿、較去年106桌成長約10％，巨蛋會館預計開設130桌亦已達標、完全預訂一空。

而喜歡在家圍爐團圓的家庭，為追求方便美味亦會選擇年菜外帶。漢來美食由旗下福園台菜餐廳、翠園粵菜餐廳推出春節外帶年菜，其中福園台菜推出包括8道澎湃年菜的「超牛台味團圓餐」目前已預訂近200套。

除了除夕年夜飯，漢來美食亦鎖定初二女兒回娘家的聚餐商機，由漢來大飯店宴會廳推出「漢來娘家宴」因應，餐價較除夕圍爐宴更優惠，預計開設95桌、較去年70桌大增35％。漢來海港自助餐初二亦因應大年初二聚餐需求，將午餐改為2輪供餐、取消供應下午餐。

此外，因應年節送禮需求，漢來美食由漢來大飯店推出包括人氣糕點的春節3層禮盒，成為今年科技大廠取代尾牙贈送員工禮品的選擇，預計將販售出6000盒，較去年4000盒大增近5成，預計可增加營收貢獻約860萬元。

同時，漢來美食針對去年推出的人氣乾拌麵「來拌麵」亦推出新春版包裝因應，改以紅色喜氣的外盒設計、並內含6只手工紅包袋，搶攻年節伴手禮市場商機。公司預期可望販售4.8萬包，為集團春節期間挹注營收約250萬元。

(時報資訊)