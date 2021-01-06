陶晶瑩、李李仁夫婦今(6日)遭週刊爆料，上月因不滿14歲大女兒小荳荳越級參加HBL預賽（高中乙組女子籃球聯賽）被抓包請出場，李李仁火大向對手教練比中指，陶晶瑩也在旁幫腔，令現場民眾超火大。對此，陶晶瑩透過直播喊冤，澄清絕沒有用特權讓女兒打球，而李李仁繼透過經紀人、社群網站認錯道歉後，稍早更傳出他將親自致電對手教練致歉。

李李仁被爆不滿女兒小荳荳越級參賽被請出場，在球場情緒失控向對手教練比中指，甚至破口大罵：「這是小孩子的比賽有什麼好計較的？是不是怕輸才不讓我女兒上場？」

對此李李仁透過經紀人致歉，並還原事情來龍去脈，稱當天女兒學校球員因為人數不夠，才會把幾位國中山安排上場，更坦承自己情緒激動，對造成不好觀感致歉。他的妻子陶晶瑩今日下午也透過直播還原真相，感觸良多地表示對方家長的憤怒她可以理解，但她沒有做的事，希望謠言止於智者。

李李仁後來更在社群網站PO文再致歉，「對於2020年我有因為情緒激動而得罪的人、事、物！在這裡很誠心的說聲對不起！我快50歲了，但我的情緒管控還是停留在25歲！我一直在檢討我自己！我會趕快長大！對不起」。

#還原真相 #支持運動員 #始終保持理性 #迷失安狄上映 #2/27小巨蛋需要你 由陶晶瑩發佈於 2021年1月5日 星期二

據鏡周刊報導，李李仁2度道歉還不夠，眼見比中指風波牽扯到妻女，認為公眾人物需做出良好示範，錯了就是認錯，因此將透過熟識籃球界的女星錢韋杉，親自向被他波及的對手教練致歉，以平息風波。

(中時新聞網)