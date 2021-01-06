剛跨過2021年元旦，緊接著就要準備迎接農曆新年。今年因為新冠疫情尚未完全消弭，導至國人無法踏出國門，因此，圍爐訂餐的需求量大增，漢來飯店兩館宴會廳開出的大團圓圍爐宴已提早售罊，加上春節假期長達7天，民眾少不了要外出用餐、拜年，各品牌餐廳也出現一位難求的盛狀。

漢來大飯店與漢來巨蛋會館國際宴會廳和往年一樣分別推出不同主題的百桌除夕圍爐宴，漢來大飯店今年預備席開116桌，已全數訂滿，相較於去年的106桌成長了約10％；巨蛋會館預計開設130桌，目前訂席也已達標，130桌完全預訂一空。近年來除夕外出用餐已成為新趨勢，今年因疫情影響無法出國，預訂除夕圍爐宴的速度較往年快許多，也帶動了餐飲業的業績，包括漢來海港自助餐全台7家分店的除夕夜兩輪訂位，也早在去年11月就完售。

漢來圍爐宴分為全席（12人）NT$25,888與半席（6人）NT$13,888兩種餐價。漢來大飯店推出「經典樂章，豐華再現」復古主題，經典老歌與懷舊樂曲相伴，讓年夜飯增添懷舊氣息，別有一番風味。巨蛋會館則推出「牛轉乾坤鼠氣全消」馬戲團狂歡夜主題，絕無冷場的活動表演，所以很多客人都是今年吃完直接下訂明年的席位。

除此之外，喜歡在家圍爐團圓的家庭為追求方便與美味，亦會選擇年菜外帶，福園台菜餐廳與翠園粵菜餐廳推出料豐味美的春節外帶年菜，讓習慣在家圍爐的家庭輕鬆享用五星料理。凡於2021年1月15日前預購福園台菜「超牛台味團圓餐」享早鳥9折優惠，八道澎湃年菜只要NT$7,288，目前已預訂近200套，十分搶手。

除了年夜飯之外，漢來宴會廳舉辦的「娘家宴」，也是春節在外用餐的好選擇，傳統習俗出嫁的女兒在大年初二會帶著女婿回娘家，與家人們團圓吃頓飯，增進彼此間的感情。漢來娘家宴的餐價較除夕圍爐宴優惠，6人合菜只要NT$8,888、12人合菜NT$13,888，預計開設95桌，較去年的70桌大幅成長35％。此外，今年海港自助餐也因應大年初二的請女婿需求，將午餐改為兩輪供餐，取消下午餐的供應。

年節大家喜歡互相送禮，漢來大飯店年年人氣紅不讓的春節三層禮盒，是許多人過節送禮首選，以象徵富貴圓滿的牡丹花與吉祥寓意的菊花為主體，設計手繪的精美外盒，內含漢來人氣糕點，送禮十分體面與澎湃，今年也成為科技大廠取代尾牙送員工禮品的選擇，預計販售6,000盒，較去年增加了2,000盒的數量，預計可增加約860萬元營收。除了三層禮盒，今年強勢問鼎的人氣乾拌麵「來拌麵」也推出了新春版包裝，紅色喜氣的外盒設計裡面還有一包（6只）手工紅包袋，很適合作為年節的伴手禮，預估將販售48,000包，可在春節期間為集團挹注約250萬元營收。

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