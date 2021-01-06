群光宣布12月營收為83.48億元，年增率高達17.6％，寫下同期歷史新高，累計2020年營收為950.8億元、比2019成長2.7％，創歷史新高，群光表示，若去除匯率因素，以美元計算的2020年營收成長率將高達8％，法人則預估在筆電與Chromebook需求看俏下，2021營收將能順利跨過千億元大關。

在Chromebook強力需求帶動下，群光不僅12月營收淡季不淡，去年第四季營收亦達254.55億元，年增3.3％，同樣創下同期歷史新高紀錄。法人表示，群光2020強力受惠於NB需求爆發，NB鍵盤、NB鏡頭模組以及NB電源產品的市占率紛紛上揚，是推升2020全年營收達到近951億元、登上歷史高點的關鍵。

法人表示，由於客戶對筆電、Chromebook需求不墜，因應即將到來的農曆新年假期，NB供應鏈更是縝密規劃備足料源以及安排人手，預期這個農曆新年，群光生產線將會加班備戰，除了筆電相關產品之外，影像產品也可望成為營收成長的重要推手，隨著泰國新廠的建置完成，今年影像產品新品齊發，由智慧家庭，延伸至企業用、車用以及醫療影像產品，應用面擴增加上產能擴張，2020年群光營收規模應能跨過千億元門檻。

(工商 )