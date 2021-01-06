聯邦投信6日表示，全球股市近期普遍受到疫苗問世消息激勵而走升，1月5日美股四大指數同步收高，而台股亦受到電子股亮眼表現、外資持續買超帶動，僅一個月指數就從萬四攻上萬五。

聯邦投信指出，全球股市不斷創高，預估短線將處高檔震盪；拜登即將於1月20日就任，在資金行情熱潮不退，預期今年將颳起綠金潮，部分產業如金融、汽車等也可望有補漲行情，加以目前逢消費旺季，看好長線行情繼續再上。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，各國近期接力承諾將在新能源領域展開更多投入，歐盟在今年的復甦計畫中涵蓋約1,500億歐元綠色經濟和能源轉型領域的投資方案；即將正式就任美國總統的拜登，其新能源政策更是大受矚目。預期今年最熱題材將是與永續能源密切相關的綠能產業，而拜登主推的電動車產業也有望帶動全球半導體、IC設計、車用電子需求上升，投資人可多加留意相關產業動向。

產業方面，陳昶宇指出，自疫苗有效性成果公布後，在美國S&P 500成份股中，以2020年漲幅落後的能源、金融、工業與地產類股反彈最為強勁，加上景氣復甦帶動資產管理需求，預期今年金融產業有望延續漲勢。另2021年手機5G滲透率持續提高，可望帶動換機潮，並推升5G相關產業行情。

陳昶宇表示，長線後市除看好金融、傳產、風電等高股息產業與半導體外，亦看好受惠於疫情帶動的遠距醫療。整體而言，市場動能仍強勁，由於已進入營收公布期，可留意營收表現較佳產業進行布局，以及須留意國際情勢與疫情變化。

(工商 )