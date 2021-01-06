東海大學啟動搶救相思林行動，號召百餘名師生栽種360株小樹苗。（林欣儀攝）

乘載許多校友回憶的東海大學相思林，也是台中市西屯區重要生態指標，近年來卻因為相思樹老化、相思林面臨消失危機，尤其，緊鄰東大溪步道旁的樹木已多向傾斜，校方與台中市水利局攜手，啟動「相思林搶救行動」，6日下午號召百餘名師生種下360棵原生種樹木。

東海大學指出，相思林占地1萬1565坪、林內約有1500棵相思樹，是東海創校時栽種，至今已65年；這片著名的林地是許多當地民眾與東海校友的共同美好回憶，無奈的是，相思樹平均壽命僅70年，目前許多老樹面臨生老病死的危機，最嚴重區塊為緊鄰東大溪旁的樹木，許多已呈現多方向傾斜。

校方強調，嚴重傾斜的相思樹若哪天倒落步道，唯恐可能壓傷行人，為避免此情況，近來包括生命科學系、景觀系等師生與台中市府水利局協力，先移除較危險或生病的105棵樹，6日並重新栽種360棵新樹木，盼延續相思林的生態與象徵意義。

東海大學生態與環境研究中心主任江智民表示，這次新栽種的樹種包括有茄苳、樟樹、黃連木、大葉楠、榔榆等共17種陰性原生喬木小樹苗，除可增加美感，未來並將持續設置種子收集網、作為研究使用。

東海大學總務長黃皇男強調，移除的相思樹將留置在校園林下，盼成為吸引野生動物入住的微棲地，此外，為讓樹苗有養分，學校特別使用東海牧場牛糞與落葉製作成有機肥料。

(中時 )