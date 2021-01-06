台灣颱風論壇｜天氣特急今日在臉書粉專上指出，先前入冬首波寒流，只是個序幕，因為下周恐怕又有寒流接力報到。(圖擷取自台灣颱風論壇｜天氣特急專頁)

入冬第2波寒流明(7日)將襲台，日前經歷過的第一波寒流，恰巧在跨年夜碰上，先前氣象局更針對8縣市發布低溫特報，局部地區只有6度以下氣溫，對此，台灣颱風論壇表示，跨年的第一波寒流，只是個序幕，「在下周，可能又有第3、4波寒流！」

氣象局預估新一波寒流明日報到，台灣颱風論壇更表示，這波寒流是2段式降溫，不像「迅猛龍」般快速大降溫，該粉專更指出，北方強烈冷空氣開始南下，今日中午過後溫度逐漸下降，呈現越晚越冷的狀態，而到了明日清晨，北部可能只剩下11度左右。

此外，粉專說先前跨年的寒流並不是偶然，而是個序幕。因為幾天後，又有寒流報到，甚至在下周，可能又有第3、4波寒流！接著解釋，由於大西洋側一直有暖空氣入侵北極，導致北極冷渦旋被迫離開前往往東亞向偏移，也就是台灣方向，所以西伯利亞、中國東北、日本韓國常受到北極冷空氣的直接侵襲。

粉專也指出，跨年寒流會爆發，是因為北極冷渦旋會帶動地面大陸冷高壓，南下侵襲包含台灣的中低緯度區域；不過，跨年寒流只是一個開始，「因為北極冷渦旋，還沒回家」，這很可能導致寒流一而再再而三的發生，讓第2波、第3波寒流發生的機率偏高，不過目前只能持續觀察，由於不確定性還很高，只能提醒民眾，在1月中之前都要做好保暖工作！

原來跨年寒流，不是偶然，而是序幕 因為幾天後，又有寒流報到 甚至在下周，可能又有第3、4波寒流！ - 由於大西洋那側一直有暖空氣入侵北極 北極冷渦旋被迫離開北極的家 往東亞(就是我們)方向偏移 所以西伯利亞、中國東北、日本韓國 常受到北極冷... 由台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)