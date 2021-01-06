曾入圍金馬獎、金鐘獎的藝人高盟傑因涉毒品案，去年10月入監服刑，他還透過臉書直播剃頭，跟粉絲相約今年4月出獄再相見。不過，去年一名吸毒犯為求減刑，供出高盟傑販賣二級毒品安非他命，交易過程全都錄，全案經法院審理，依《毒品危害防制條例》販賣二級毒品罪，判處高盟傑有期徒刑7年6月。

38歲高盟傑曾參與「甘味人生」等戲劇節目演出，飾演勵志角色、演技精湛，曾入圍金馬獎、金鐘獎，但現實生活卻是深陷毒海。高近幾年染毒，多次涉毒遭查獲，經判刑確定，還在去年10月還曾高調直播剃光頭，向粉絲道別，入監服刑。

不過，去年一名魏姓毒犯，為求減刑，供出高盟傑涉嫌販賣安毒。並法院審理時供稱，他向一名和綽號為「老板」的人購買毒品，長的很像電影『林北小舞』劇中一樣有販毒的配角高盟傑。交易幾次安非他命後，才發現他就是高盟傑。判決書指出，魏姓毒犯在高盟傑位於沙鹿的租屋處交易毒品，還自行拍攝交易過程影片。影片雖然不是很專業，但足可辨識對方就是高盟傑。高盟傑否認販毒，並向法官強調，給對方的東西其實是「冰糖」。

不過法官勘驗影片發現，高盟傑除了分包外觀為安非他命的白色粉末到夾鏈袋中，對話內容「傑哥，不要含袋啦」、「賣一錢要一萬」等用語都是常見的毒品交易用語及單位，且只有價格高昂且秤重計價之毒品，才需要對於是否包含夾鏈袋秤重錙銖必較。認定雙方進行非法毒品交易。台中地方法院審理後依《毒品危害防制條例》販賣二級毒品罪，判處高盟傑有期徒刑7年6月。

(中時新聞網)