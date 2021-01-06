農曆年關將屆無以維生這個年怎麼過？台中市北屯區「總站夜市」，在去年雙十連假盛大開幕，吸引民眾慕名蜂擁前往朝聖；卻因交通混亂及跳電、違規營業等爭議，只營業3天就停擺，業者曾3次向經發局提出設置計劃書，均遭到市府駁回；業者停擺3個月為生計籌組總站夜市攤商自救會，7日將前往台中市政府廣場舉白布條抗議，爭取攤商生存權。

座落在台中市北屯區鄰近捷運總站的「總站夜市」，夜市內設有「五星級友善廁所」，還規劃路燈、集電箱、彩繪貨櫃屋等；去年10月業者在未取得市府營業許可，即盛大對外開幕。卻因周邊交通大亂，用電量大增導致跳電等，被市府開出6萬元罰單，業者決定暫停營業，待申照核准後再繼續營業。

攤商指出，他們從去年8月初就提出申請，經發局要求針對交通疏導、停車場設置等問題，提出改善修正；經發局長接受媒體採訪時，表示市府會秉持輔導原則，輔導業者儘快走完程序拿到營業許可才能合法經營；等了3個月完全沒有收入，面對農曆年關將屆，為了生計只好走上陳抗一途！

經發局表示，該局是依據「台中市攤販集中區設置管理自治條例」，要求業者針對停車場及交通動線等問題提出改善計畫，未取得營業許可前不可營業；該地是農田水利會的地，承租者要合法經營，兩個公部門一起約束夜市負責人，避免再引起民怨。

(中時 )