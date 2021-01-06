雲林縣北港朝天宮疫情期間為弱勢家庭「加菜」，與菜霸子電商平台合作推出「媽祖賜福，箱箱幸福」活動，6日起只要在菜霸子認購1組「平安公益蔬菜箱」，朝天宮就幫認購者點亮1盞祈福燈，蔬菜箱則贈與社福團體，在新的1年點亮自己、照亮他人。

「媽祖賜福，箱箱幸福」活動在北港朝天宮廣場舉行，由朝天宮董事長蔡咏鍀、菜霸子電商平台執行長王建甫、雲林縣議員黃美蘭等人共同主持，現場擺滿各類蔬菜，準備送給社福團體。

認購雲林縣北港朝天宮「平安公益蔬菜箱」，有機會抽中價值8萬元的金媽祖。（張朝欣攝）

蔡咏鍀表示，很高興迎接2021年到來，但全球疫情並未見趨緩，此時更需要安定民心，希望藉此活動發揚媽祖濟世精神，成為疫情中的正向力量聚集更多愛心，由媽祖帶領大家一同「祈福、點燈、發善心」，提供弱勢家庭一些生活必需品。

王建甫感謝北港朝天宮及蝦皮購物共同圓滿此次活動，菜霸子電商平台捐贈的「平安公益蔬菜箱」，裡面裝滿了時令蔬菜與好米，將以低溫冷藏物流，將大家認購的愛心贈與華山基金會、創世基金會、中華陽光推展關懷協會等社福單位。

廟方指出，為鼓勵民眾發揮愛心，認購「平安公益蔬菜箱」還可獲贈1個福袋，內有牛年開運錢母，並附有1組流水編號，由於認購日期至今年5月20日，因此將在虎年元宵節當天公開抽獎送出12尊金媽祖，每尊重達1兩、市價約8萬元，讓認購者寒冬送暖、招財開運。

(中時 )