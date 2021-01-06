藥華藥（6446）6日召開董事會，除公布2020年合併營收突破5.6億元，交出年成長83.4％佳績外，也預計自1/7起至3/5實施1,500張庫藏股，價格訂定區間為64元～112元。

藥華藥表示，2020年營收躍進主要貢獻來自於增加出貨給歐洲授權通路商AOP。因藥華藥自創新藥Ropeginterferon alfa-2b（P1101）已獲得歐盟與瑞士PV（真性紅血球增多症）藥證，預計P1101將陸續獲得更多國家核准藥證及藥價，加上病人增加，未來營收將穩健成長。

另外，該公司再祭出買進自家股票1,500張，捍衛股價。預定買回區間價格為64元～112元。

藥華去年10月因AOP仲裁案，判賠48億元，導致股價重挫，當時也實施3,200張庫藏股，買進區間價格為57元～126元。

法人表示，藥華的P1101有機會在上半年將納入台灣健保給付，以及獲美國及韓國PV藥證，搶攻美國、韓國市場，而下半年也將送出日本PV藥證申請，預2021年營運動能將持續躍進，營收大幅成長可期。

(工商 )