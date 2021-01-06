逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開高走低，終場下跌16.9點，跌幅0.11％，收在14,983.13點；櫃買指數亦同步下挫1.69點，跌幅0.91％，收在184.26點；三大法人進出方面，外資轉賣1.48億元，投信賣超3.61億元，自營商轉賣84.47億元，惟外資法人於台指期賣超205口多單，累計淨空單部位為11,130口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

隨市場多方人氣匯集，加權指數已大漲近6,500點後，6日一舉開高大漲，出現高達145點的跳空缺口，隨即引發獲利回吐賣壓大舉出籠，大盤自9點25分及10點50分，一路震盪走跌翻黑下殺。

不過，雖加權指數爆量下殺，短線震盪將不可免，大盤仍未出現爆量長黑、島狀反轉下殺型態，且目前10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線，仍持續維持多頭排列向上走勢。因此，預期經適度震盪換手後，後市行情仍可望持續盤堅向上挺進。

個股方面，本周納入投資組合的億光，不可見光、背光與車用需求增加，明年營收雙位數成長可期，雖股價6日受盤勢拖累震盪壓回，惟產業、基本及籌碼面均有利，只要量價不失控並，守穩5日或10日線不破，後市仍有上漲機會。

在多頭架構下，市場最擔憂的就是出現多殺多、市場人氣潰散，雖部分個股6日賣壓出籠，惟盤面仍有眾多績優股表現犀利。其中，除權值股台積電及鴻海穩步盤堅外，志信、九齊、富采、明泰、陞達科、中探針、鴻翊、耀登、廣錠、偉聯、立敦、廣宇等，表現強勢，顯見市場人氣尚在，類股持續維持良性輪動輪漲，投資人不必過於擔憂。

(工商 )