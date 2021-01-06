運達投顧分析師洪任浚表示，受周選擇權結算影響，台股6日表現震盪，高低點價差逾360點，同時帶出4千億天量，尾盤再度憑藉台積電（2330）的拉抬，收小跌16.9點。不過，反觀個股間壓力沉重，過去強漲族群紛紛拉回修正，航運指數跌幅4.7％、鋼鐵指數亦下跌2.54％；僅電子指數維持紅盤，惟扣除台積電後，也呈下跌走勢，可見資金正進行移動，投資人需提高風險意識。

不過，台股的風險並非台灣問題，而是在美國，美股籌碼已出現鬆動訊號，短線反彈高檔壓力尚在。一旦美股出現下跌，台股亦將受到影響。台股大盤雖仍有支撐，惟個股已先行反應，投機性標的賣壓相對沉重。

個股方面，本周納入投資組合的華夏，PVC價格上漲，帶動獲利向上提升。

展望後市，當投機性資金退場後，投資性買盤才會回流，操作上仍應關注具成長性之個股。以2020年而言，鋼鐵、航運族群演出令人驚豔的漲幅，國際原油歷經石油輸出國組織（OPEC）開會後決議小幅增產，供給並未大幅增加，原油價格有望持續上揚，對塑化產業將出現利差效應。此外，加上疫苗上市後，預期塑化產品需求亦將升溫，利差較大的ABS、PS、PVC等產品，受惠機會大。以技術面觀察，股價短線漲多回測月線，預期經量縮整理後，仍有高點可期。

(工商 )