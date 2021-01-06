大陸男星黃曉明從出道時就以帥氣外型迷倒萬千少女，在演藝事業各項領域都有佳績，儘管2015年和女星Angelababy（楊穎）結婚生子，人氣依然不退燒，但他過往的戀情也不時會被翻出討論；近期網路上瘋傳節目《乘風破浪的姐姐》第二季，他與前女友李菲兒世紀同台，兩人互動惹議，黃曉明罕見暴怒，直言「我的家人永遠是我的底線」。

近日網路上有人爆料，去年湖南衛視推出的女藝人生存節目《乘風破浪的姐姐》，已經悄悄開拍第二季，黃曉明延續上一季擔任成團見證人，有網友指出看完節目被黃曉明帥到不要不要，那英、周筆暢、張柏芝等等女藝人表現超好；其中最令大家驚喜的是，黃曉明和李菲兒同台對話的時候，現場尖叫不斷，場面一度失控。

近期網路上瘋傳節目《乘風破浪的姐姐》第二季，他與前女友李菲兒世紀同台，兩人互動惹議。(圖/ 摘自微博)

黃曉明和李菲兒曾有一段戀情，當年更有人扯出Angelababy是小三等傳聞，因此兩人世紀同台，引起網友熱議，「黃曉明都有家庭孩子，逮住這個點真的很沒品」、「節目也是夠缺德」；有人爆料李菲兒當眾喊黃曉明哥，全場都超驚訝。

黃曉明罕見動怒，發文強調不要再傷害他的家人。(圖/ 摘自微博)

雖然黃曉明和baby多次傳出婚變，但兩人都沒有多做回應，這次黃曉明罕見在微博發文，針對此事做出嚴重聲明，他說節目已經錄完3期，希望大家不要把焦點停留在這裡（緋聞），因為這不僅傷害到他的家庭，更傷害所有參賽姐姐們的舞台。

黃曉明也強調，「baby不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有」，他最後更表示，「我的家人永遠是我的底線！此時此刻起，我真的希望大家不要再去傷害我的家人了」。

(中時新聞網)