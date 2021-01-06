美國國務院當地時間5日宣佈，美台將於當地時間6日（台北時間7日）通過視訊會議進行「政治軍事對話」。對話預計聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸一貫堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

朱鳳蓮重申，大陸敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。民進黨當局「倚美謀獨」、甘當棋子，只會給島內帶來深重災難。

此外，大陸外交部發言人華春瑩在6日的例行記者會上表示，她也注意到有關報導。美方這麼做，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，陸方對此堅決反對並予以強烈的譴責。

華春瑩重申，台灣問題事關中國的主權和領土完整，涉及大陸核心利益，是陸美關係中最重要最敏感的問題。陸方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，以免進一步損害台海穩定和陸美關係。陸方將根據形勢的發展作出必要的反應，堅決地捍衛國家的主權安全利益。

(中時 )