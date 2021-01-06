台電位於新北市新莊區一處「亭置式變壓器」6年前發生爆炸，隔壁民房遭潑及釀成火災，屋內居住人死亡，李姓屋主提告，要求台電賠償修繕費用及成為凶宅的交易性貶損失，台灣高等法院判決台電須賠償706萬9803元。可上訴。

高院，除了判決台電須賠償損失外，須從2016年9月起到本件判決確定之日止，按月給付李姓屋主4萬元房屋租金損失。

合議庭維持一審判賠金額，主要是認為該變壓器1995年就設置，依內政部消防署鑑定意見，變壓器設置時即有內部一次側B套管井絕緣距離不足之缺失，台電使用20年後仍未更新，致發生地震時加速劇烈搖晃位移的幅度，後來因變壓器內部絕緣油爆炸起火，並延燒房屋。

高院認為，台電是國營事業，在公有土地之道路上設置系爭變壓器之工作物，致相鄰之系爭房屋燒毀，依法即應推定其就設置或保管有欠缺，台電不能證明對其設置保管無欠缺，或於防止損害之發生，已盡相當之注意，應負損害賠償責任。

(中時 )