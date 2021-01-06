福添福基金會創辦人陳盈助（右）送福袋給嘉愛啟智中心院生。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠送福袋給嘉愛啟智中心院生。（廖素慧攝）

嘉義市議長莊豐安送福袋給嘉愛啟智中心院生。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右二 ）與福添福基金會董事長陳素月（左二 ）稱許嘉愛啟智中心的餐食。（廖素慧攝）

嘉義市福添福社會福利基金會連續12年舉辦寒冬送暖圍爐餐會，今年為了防疫停辦，改為送禮，6日首站送到嘉愛啟智中心，基金會董事長陳素月表示，雲嘉嘉地區將送出約200萬元的紅包及福袋。市長黃敏惠讚揚基金會用心關懷弱勢，拉近彼此的距離。

黃敏惠表示，為了防疫，大家要保持社交距離，但大家的心是凝聚在一起的，福添福基金會長期關懷弱勢，今年因為疫情而取消大圍爐活動，改成送紅包、福袋，大家心的距離不受影響，反而拉更近了。

黃敏惠表示，福添福董事長陳素月與創辦人陳盈助用心送溫暖，讓社會變得不一樣，展現「行善越多，感受更深」的情懷。議長莊豐安稱許基金會長年救急救難，扶助弱勢，造福地方。

陳素月說，為了配合防疫，今年取消連續舉辦12年的「助你幸福」圍爐餐會，改為寒冬送暖，將紅包與福袋送給嘉義縣市及雲林縣共約800人，會送出1200個紅包約100萬元，以及1400份福袋約100萬元。

今天送暖的第一站是嘉愛啟智中心，接下來將由志（社）工陸續分送到嘉義縣市16個弱勢團體（含1個棒球隊），以及百餘個個案家庭手中。

嘉愛啟智中心董事長洪界速說，感謝福添福致贈10萬元紅包及20份福袋給嘉愛83位院生，又提供加菜金，帶來年節的歡樂氣氛，讓院生好開心。

(中時 )