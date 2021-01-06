21.01.06 中常會後轉述記者會

桃園市議員王浩宇在本月16日將舉行罷免投票，中壢民眾將決定這位市議員的去留，相對於罷免團體的奔走催票，王浩宇這方幾乎沒有做出相關的應對動作，就讓人懷疑民進黨中央是不是已經放棄王浩宇了？而今(6)日民進黨中常會後，發言人周江杰表示黨將協助其度過危機，但網友卻表示，民進黨根本就只是在說場面話。

王浩宇的罷免案已經進入最後倒數，相比於罷免團體的動作頻頻，民進黨這方「安靜得讓人懷疑」，就有人指出，民進黨是不是已經決定要放棄王浩宇這個「豬隊友」，全力掩護同樣面臨罷免的高雄市議員黃捷。但今日周江杰即表示，將會協助黨員同志度過危機。

周江杰指出，選舉、罷免是憲法保障公民的基本權利，民進黨對於罷免案一向尊重，但不樂見國民黨利用罷免案來進行政黨操作，針對國民黨刻意的操作，黨內會協助本黨的同志爭取更多選民的認同以及支持，來度過危機。

民進黨表態救援，難道王浩宇有救了嗎？網友可不這麼認為，就有網友指出，民進黨這樣講根本就只是在「說場面話」，自己的黨員要被罷免了難道可以公開說「那個已經沒用了」嗎？當然得「意思意思說要協助」，但實際上從民進黨的表現來看，黨根本就無心要救王浩宇，放他自生自滅，現在距離罷免只剩下不到十天，王浩宇還是自求多福，不要對黨有太多幻想比較實在。

(中時新聞網)