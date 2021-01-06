香港國安處今早拘捕泛民至少50人，指他們涉嫌違反國安法。（圖／摘自東網）

香港警方國安處今日上午大舉逮捕50多名包含溫和派在內的香港民主派人士，指控他們涉嫌違反港版國安法「顛覆國家政權罪」及其他罪名，拘捕規模史無前例，勢必將影響9月的立法會選舉。對此，台灣民眾黨譴責大陸迫害民主與自由的惡劣行為，呼籲中共當局應停止迫害港人，願榮光重歸香港。

民眾黨表示，中共當局一再把反對派歸咎為境外勢力影響所造成，但本土絕對不會生長出反中勢力，顯然大陸的判斷，早已背離當今現實，香港國安法強硬通過以後，更令港民人心惶惶。

民眾黨說，選舉是反映人民心聲最直接的管道，但如今民主派人士只因辦理初選就遭到港警拘捕並指控「顛覆國家政權罪」，無疑是對一國兩制最大的打臉。

對於接下來香港的選舉，民眾黨認為，香港所有與中共當局不一致的聲音，極有可能難以出現，這是大陸另類的粉飾太平，更是逼使香港民眾增加離心力的作為，此舉或許能使香港問題在短期內不構成中共中央的困擾，但長期而言，勢必造成中港之間更大的鴻溝。

(中時 )