晨暉生技 6日申請登錄興櫃股票 17:592021/01/06 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心6日表示，晨暉生物科技（1271）已在6日申請登錄興櫃股票，產業別是食品工業。 根據櫃買中心資料顯示，晨暉生技成立於民國96年9月間，董事長為李家榮，主要經營業務是紅麴保健食品研發、製造及銷售；益生菌保健食品研發、製造及銷售；其他保健食品研發、製造及銷售，送件時資本額為3億2,994萬元。 晨暉生技去（2020）年業績，營收1億7,218萬元，稅前盈餘3,959萬元，稅後盈餘3,823萬元，每股盈餘1.23元。 宏碁資訊6日每股72元掛牌興櫃股票 日盛證券E化開戶全面上線 開戶作業數位化及行動化 (工商 ) #晨暉 #生技 #研發 #製造及銷售 #保健食品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》精測啟動三廠擴建計畫 估2024年完工啟用 08:012021/01/06 財經 櫃買1/11審議西北臺慶科技上櫃案 09:212021/01/06 財經 精測啟動三廠擴建 2024啟用 04:102021/01/06 產業．科技 《日股》觀望美參院決選 日股晨收漲跌互見 11:422021/01/06 財經 《基金》身價看漲 精準醫療產業今年每股盈餘估增9成 08:522021/01/06 財經 今年股東會黃道吉日 登記額滿 04:102021/01/06 證券．權證 Uber Eats攜手全聯 打造一條龍隨點即送 12:032021/01/06 財經 防疫旅館房數吃緊 林佳龍逐日列管促改善 13:392021/01/06 生活 圓點 去年估賺逾3股本 04:102021/01/06 證券．權證 日商日本藥品開發公司違反規定 被公平會罰5萬元 17:202021/01/06 財經 創新板、造市機制 年中起跑 04:102021/01/06 證券．權證 財經熱門新聞 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 澳洲求和陸善意回應？今年度羊毛進口量配額上調5％ - 財經 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 消失74天 馬雲被追殺？美媒驚洩他的行蹤 - 財經 「最美副董」鬥輸吳家公主 爆李紀珠閃辭新光金內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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