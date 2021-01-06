櫃買中心6日表示，晨暉生物科技（1271）已在6日申請登錄興櫃股票，產業別是食品工業。

根據櫃買中心資料顯示，晨暉生技成立於民國96年9月間，董事長為李家榮，主要經營業務是紅麴保健食品研發、製造及銷售；益生菌保健食品研發、製造及銷售；其他保健食品研發、製造及銷售，送件時資本額為3億2,994萬元。

晨暉生技去（2020）年業績，營收1億7,218萬元，稅前盈餘3,959萬元，稅後盈餘3,823萬元，每股盈餘1.23元。

(工商 )