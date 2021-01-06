全台目前有約6000家健保藥局，其中4000家獲准執行中藥業務，但健保開辦以來都未給付社區藥局調劑中藥。台中一家藥局2、3年前收到中醫處方，調劑後卻得不到給付，憤而提告，訴訟結果近期將出爐。健保署上月預告給付項目及支付標準，說明僅醫院、診所可獲給付，引發7000多名藥師不滿。藥師公會全聯會認為不合理，要求收回命令，否則會採取強烈行動，不排除上街抗議。健保署晚間收回修正內容，並表示未來可研議是否納入給付。

健保署上月預告「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，明定中藥藥費及藥品調劑費僅限中醫醫院、中醫診所及西醫附設中醫部門申報，將社區藥局排除在外。健保署醫務管理組科長陳依婕說，雖然《藥事法》明定藥局在符合人員、設備等條件之下可調劑中藥，但健保開辦以來都沒有針對社區藥局做給付，原因在於一開始就很少有藥局能調劑中藥。

藥師公會全聯會理事長黃金舜認為，政府允許藥師調劑中藥，卻不允許社區藥局獲得給付相當不合理。全台6000多家健保藥局中，有4000家獲准執行中藥業務，對於健保署所「微乎其微」之說，他難以接受，是因為健保不執行，才一直沒有處方流到社區藥局。

黃金舜表示，此次健保署突然預告支付給付標準，原因在於台中一家藥局2、3年前獲得中醫處方，調劑後卻得不到給付，近期訴訟結果將出爐，政府相當可能會敗訴。對於健保不給付的舉動，已有7000多名藥師表達反對，希望主管單位收回這道命令，否則藥師們將採取更激烈的抗爭，不排除走上街頭。

面對藥師意見，今日晚間健保署緊急發布新聞稿表明最新作法，陳依婕表示，該署原預計修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，但為尊重各界意見，不會修正其中關於中藥藥費及藥品調劑費的內容，接下來還會持續溝通，與各界研議未來是否要將藥局處理中藥業務納入健保給付。

(中時 )