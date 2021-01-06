身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，傳出因屢遭批評「無心市政」，有意在10日民眾黨首屆黨代表大會上宣布請辭黨主席。不過，黨務人士指出，如果柯請辭黨主席恐引發基層黨員、柯粉退黨潮，不利於2022地方選舉布局，基於綜合因素考量，柯傾向續任黨主席，帶領民眾黨力拚2022選舉遍地開花，議員席次最大化。

柯文哲前年8年創立台灣民眾黨，隔年在不分區立委選舉大有斬獲，一舉獲得5席立委，成為國會第三大黨。不過，民眾黨歷經多場補選戰役落敗，尤其是去年高雄市長補選，代表民眾黨參選的高雄市議員吳益政僅拿下4％得票率，當時就有柯文哲應請辭負責聲浪，最終則是蔡壁如辭去組織部召集人以示負責。

柯文哲身兼黨主席期間，雖多運用假日跑黨務行程，仍屢屢被質疑市政行程與黨務行程不分，甚至被批評「無心市政」。因此，市政幕僚建議柯文哲請職黨主席，改任榮譽主席，專心回歸市政；但黨務幕僚認為，柯文哲請辭對黨務發展不利，民眾黨將難凝聚力量，畢竟柯文哲是民眾黨精神領袖，建議續任黨主席。

黨務人士分析，民眾黨員多半來自柯文哲的支持者，一旦柯文哲請辭黨主席，柯粉恐會憤而退黨，不僅失去黨的凝聚力，對外也失去號召力，如果柯文哲為淡化黨務色彩，恐會步上時代力量前立委黃國昌退出核心圈後，時力呈現一盤散沙的後塵，對民眾黨並非好事。

黨務人士表示，此時並非柯文哲請辭主席最佳時機，即便柯文哲請辭黨主席，仍難與黨切割，卻會引發柯粉不滿退黨，直接影響2022選舉布局與選情，相信柯文哲在綜合考量後，仍會繼續擔任黨主席，待任期屆滿後再討論去留。

(中時 )