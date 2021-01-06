農民憂慮綠鬣蜥入侵吉安鄉農田，縣府農業處前往現勘查訪尚無所獲。 （花蓮縣政府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

外來種生物綠鬣蜥在台灣沒天敵，啃食農作物和挖洞築巢，破壞生態，過去花蓮出現零星綠鬣蜥個體，不過，近日花蓮縣吉安鄉傳綠鬣蜥蹤跡，農民憂「花蓮也淪陷」，花蓮縣農業處派員現場觀察，初判應是零星個體，請農友無須驚恐，不過，若有發現儘速通報。

縣府農業處長吳昆儒表示，花蓮縣過去每年有發現零星綠鬣蜥個體，但未有野外族群，倘若綠鬣蜥已在縣內建立野外族群，縣府將擬定移除計畫，控制綠鬣蜥族群數量，並阻絕其擴散。

吳昆儒指出，綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進台灣作為寵物飼養，近年逐漸被棄養野外，因其挖土習性損害農田或河堤，造成農業與生物安全威脅，亦破壞植被並排擠原生物種，影響本土生態，現以野生動物保育法公告「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，飼養須登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖。

農業處保育與林政科長邱奕承補充，近年曾獲多次通報，有民眾在七腳川溪附近農地看見綠鬣蜥，但派員調查均未果，更「守株待兔」現勘長達2小時仍未發現，研判是零星個體，並躲藏於石縫中才沒有現蹤。

他說，綠鬣蜥來自中南美洲，喜歡在溫暖環境棲息，屏東及西部地區較為氾濫，花蓮則因氣候和地緣條件，還未大舉入侵與建立野外族群，籲請民眾安心，但若發現任何外來入侵物種無須驚恐，請盡速通報縣府，將由專人前往處理。

花蓮目前最嚴重的外來種是沙氏變色蜥及小花蔓澤蘭，去年共移除沙氏變色蜥44297隻、小花蔓澤蘭185公噸，政府加上民間力量，雖極力防治，仍無法完全控制氾濫數量，對生態持續造成威脅。

(中時 )