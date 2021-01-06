【政新鮮】政院哏圖掀仇恨？！鄭麗文怒譙他下流

先前政院小編製作哏圖批評在野黨引發行政不中立風波，近日有位自稱是前行政院的小編爆料，曾被要求製圖拉高憤怒情緒，甚至還有同事會把政府非公開的資訊透露給側翼製圖，而且行政院政委唐鳳也回應確實有此事，對此國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》訪問時，怒轟唐鳳知情而不作為就是幫凶、共犯，臉皮簡直比城牆還厚！她還痛批民進黨不管手段是多麼下流、不入流、違法都無所謂，只要能達成目的都在所不惜，而且只會用這一招打天下。

政委唐鳳出席一場座談時，一名自稱是前政院小編的民眾，透過線上提問表示，自己曾被要求製作非政府使用的圖卡、圖卡要拉高憤怒情緒值以吸引更多人，鄭麗文認為民進黨一直將「擅於做哏圖、在網路上帶風向」引以為傲，可是卻用非常不正當，甚至是違法的手段進行，全部都是「教壞囝仔大小」，一直灌輸給年輕人為達目的不擇手段的錯誤訊息，不管是用多麼下流、不入流、違法的方式都行，只要能贏就好。

她怒轟民進黨做了最壞的示範，還說只要在民進黨內敢做，哪怕只是小編，年紀輕輕而且什麼都不會就可以吃香喝辣、平步青雲，話鋒一轉談及這位爆料的前小編，認為他一定是看不下去了，竟然要他拿政府的資源，不只是國庫通黨庫，更扯的是竟然還拿去給側翼用來修理在野黨、剷除異己，希望能藉此挑動支持者來仇視那群不認同、批判政府政策的人，要給他們一點顏色瞧瞧，直指這就是很明顯的「法西斯動員」。

鄭麗文狂譙民進黨鞏固權力靠一招。(攝影/邱子軒)

鄭麗文狂譙民進黨這20年來，為了奪取政權，欺騙動員選票，鞏固權力靠一招「沒有是非，只有立場」打天下，形容是養了一批御林軍的軍犬，讓她感到瞠目結舌，強調要是有人不支持民進黨，等同於被貼上不愛台灣、賣台、中共同路人的標籤，還要扣他們帽子。她說：「民進黨只要遇到這種狀況時，就會製造藍綠對立的惡鬥，而且還把它高度地政治化，不需要就事論事，也不可以把它變成一個公共政策的理性對話，不然就會理虧、穩輸的。」

政院前小編爆梗圖 唐鳳認了係真ㄟ

(中時新聞網)