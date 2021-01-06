走過動盪的2020年，2021年台灣的幾大美術館多將視角回望台灣的藝術家與藝術史，台北市立美術館（北美館）將推出盧明德、高重黎個展；國立台灣美術館（國美館）將展出返鄉歸國的順天美術館藏品；重新開館的國立台灣歷史博物館（台史博）也增強族群主體樣貌展現。

北美館指出，「跨領域」、「多媒材」為2021年大型藝術家個展之關鍵字，《大遷徙：盧明德個展》將回顧藝術家50餘年來的創作生涯，以「大遷徙」故事性文本貫穿8個展間，用劇場形式進行空間轉譯，透過平面繪畫、錄影裝置、雕塑、空間裝置、現成物、身體表演等交錯演示；《高重黎個展：藝術作品複製時代之後的機器》將梳理藝術家40餘年來各創作階段之作品系列，從早期攝影、實驗短片以至各式影像裝置等，橫跨多重藝術範式，處理歷史與個人記憶、時間、圖像和媒體之間的關係。

北美館《典藏專題展：戰／藝未濟》從北美館典藏中循索台灣現代藝術史軌跡，研究關注館舍地緣歷史、設計哲思，以及台灣現代藝術運動與冷戰現代主義的時代性交會；台灣原民當代藝術策畫展則探討原住民族於流離文化狀態中試圖回歸「原鄉」的過程。「圖書文獻中心」將上檔的《走向當代：新展望的歷程》以文獻、檔案鋪陳「台北雙年展」前身的發展脈絡。

國美館則規畫今年3月推出順天美術館藏品歸鄉展，從順天堂創辦人許鴻源的藝術收藏，敘說台灣仕紳及知識分子自日治時代便開始的文化認同和社會介入行動，投入台灣歷史與文化的創造，另一展以學術研究的角度，發掘日治時代下台灣文協啟動的文化行動與藝術史之間的關係，將視角轉到台灣早期的藝術贊助以及收藏行動所代表的文化認同意識。另規畫了兩個藝術史主題展，梳理台灣藝術從大陸至島嶼的轉向與思考。

位於台南，8日重新開館的台史博，經歷1年多的常設展更新，新開館後將呈現多元族群樣貌，包括在入口處邀請原住民當代藝術家展現原住民傳說；強化常民如何以繪畫、攝影、日記等記述他們所生存的社會。

(旺報 )