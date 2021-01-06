一名網友分享自己點外送的經驗指出，使用外送平台一年多來第一次遇到這麼誇張的，送來的餐點中竟然有一整根菸蒂在食物包裝裡，怒喊：「外送員先生，我到底哪裡冒犯到您了？」照片曝光後讓眾人驚呆。
這名網友1月5日在《爆料公社》指出，他使用外送平台一年多來第一次遇到這麼誇張的，整根菸蒂在食物包裝裡面，當下致電給早餐店，店員很有禮貌地告知，所有員工工作時都全程配戴口罩，而且店內禁菸，開放式廚房店內用餐的客人都可以見證。
原PO跟客服反應後也只有告知該筆訂單退款跟補點數，讓他不禁質疑「外送員到底是什麼心態？都不用道歉的嗎？？」原PO說，沒遇過這種瞎事，不知道如何抒發只好來爆料公社爆一下，順便問問有沒有人收過更誇張的加料外送。
照片曝光後讓眾人驚呆，網友紛紛回應「得罪外送員？」、「應該弄個投訴機制，淘汰掉某些老鼠屎」、「這麼大的菸頭沒看到真是厲害，還可以出餐給客人」、「這個8成機率是外送員在搞事，從禁菸開始已經沒看過有老闆會叼著菸做餐了，早餐店超級無辜」、「不太相信店家邊抽邊做，還抽完還折起來包給你」。
還有網友猜測，樓主家是不是住在高樓層？可能是外送員接完這單就不爽幹了，要追根究底只能去驗DNA，不過外送員應該沒有笨到丟自己抽的菸蒂。
(中時新聞網)
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