兆豐新南向再添生力軍，仰光分行5日率先取得緬甸央行執照。兆豐銀6日指出，仰光分行已順利在5日取得緬甸央行核發營業執照，並將在7日正式開業，將成為新南向的新生力軍，且將為兆豐新南向業務注入新動能。

兆豐銀行響應新南向政策，是國內最具代表性的公股行庫，耕耘東南亞市場數十年，於泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共有19個據點，且能因地制宜，新南向業務市占率位居國銀第一；一年來新冠疫情席捲全球，但兆豐銀國際布局依舊繼續前進，仰光分行的順利開業為近期內重要代表作。對此兆豐銀指出，在2020年4月獲緬甸央行核准設立仰光分行後，即緊鑼密鼓展開籌備工。

兆豐銀亦坦言，籌備過程受到新冠肺炎疫情的影響，困難重重，波折不斷，不僅同仁入境緬甸延後，仰光當地還一度封城，但同仁仍克服萬難，亦使籌設分行的相關要項深獲當地主管機關肯定，仰光分行開業之後，將以在緬台商、大型外資企業為目標客戶。

兆豐銀也對緬甸當地情勢分析指出，緬甸是新南向地區相當具發展潛力的市場，2011年改革開放以來，僅兩次釋出執照供外銀申請，對外資銀行申設把關十分嚴謹。對於能獲緬甸央行青睞准許設置分行，兆豐銀認為，應與2016年初成立仰光辦事處以來，積極提供企業商情諮詢，並與當地主管機關與同業建立良好互動，且以實際行動善盡社會責任有關，也因而成為少數成功升格分行的台資銀行。

兆豐銀也說明未來分行業務方向指出，仰光分行規劃開業初期以在緬台商、大型外資企業為目標客戶，並運用擅長的企金、聯貸及外匯優勢業務，透過總行新南向行動策略小組、商情通報平台，與新南向地區18個據點相互串聯，同時結合海外信保基金，協助台商有效獲得融資、資金調度及客製化的一站式服務。

兆豐銀在海外發展的佳績，包括2020年先後拿下金融研訓院菁業獎「最佳海外發展獎」特優獎，並獲英國銀行家雜誌《The Banker》評選為 2020 年度「台灣最佳銀行」，可說獲國內外高度肯定，對此兆豐銀也表示，未來將持續拓展東南亞版圖，朝「亞洲最佳區域銀行」目標前進，而繼仰光分行開業後，金邊桑園支行、印尼雅加達代表處、越南海防代表處亦將在今年陸續開花結果。

(工商 )