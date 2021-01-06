全新去年12月營收暴衝 月增年增均逾2成 18:102021/01/06 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨主要大客戶對手機RF（射頻元件）拉貨積極，砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）2020年12月營收暴衝、達2.89億元，月增21.5％、年增28.3％，整體第四季營收7.57億元，年增8.4％、季增17.5％。展望第一季，全新表示，預期手機RF（射頻元件）熱度1、2月都將延續，由於產能吃緊，已正式啟動擴產。 氣立去年12月營收 創同期新高 中菲行12月營收年增42.5％ 飆去年次高 (工商 ) #全新 #月營收 #月增 #年增率 #暴衝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新科12月營收月減5.2％ 全年營收年度第三高 15:292021/01/06 財經 穩懋去年12月營收攀峰 全年營收破250億 15:392021/01/06 財經 宏捷科去年營收大增6成 04:102021/01/06 證券．權證 全訊去年營收7.06億元 創歷年新高 12:392021/01/06 財經 DRAM模組、SSD出貨旺 威剛去年營收年增逾兩成 17:302021/01/06 財經 2020營收年增逾一成 跨智慧金融 訊連攻人臉辨識 04:102021/01/06 產業．科技 葡萄王12月營收創新高 16:102021/01/06 財經 新普去年12月、Q4營收齊攀峰 04:102021/01/06 證券．權證 加工絲價漲 宏益2020年12月營收衝當年單月高峰 17:402021/01/06 財經 健椿2020年12月營收1.21億元 創單月新高 11:112021/01/06 財經 騰輝去年營收48.3億 2021展望樂觀 18:492021/01/06 財經 財經熱門新聞 油價又高潮了 爆美救頁岩油背後大陰謀 - 財經 遭新光大小公主聯手逼退？ 李紀珠閃辭後說話了 - 財經 特斯拉交車50萬都沒問題 華爾街大佬砲轟美屠殺老年人 - 財經 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 勝過台積電！小資族抱低調王牌 3天大賺1個月薪水 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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