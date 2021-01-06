隨主要大客戶對手機RF（射頻元件）拉貨積極，砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）2020年12月營收暴衝、達2.89億元，月增21.5％、年增28.3％，整體第四季營收7.57億元，年增8.4％、季增17.5％。展望第一季，全新表示，預期手機RF（射頻元件）熱度1、2月都將延續，由於產能吃緊，已正式啟動擴產。

氣立去年12月營收 創同期新高
中菲行12月營收年增42.5％ 飆去年次高

(工商 )

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