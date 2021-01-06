一位網友好奇詢問新襪子上的迷你鐵夾「到底幹嘛用的？」(摘自爆廢公社二館)

不知道大家在逛街、買衣服時有沒有注意到，在新襪子兩端常能看到有對「V型鐵夾」扣在上方，不少人都以為它只是拿來固定用的，買來後就直接丟掉。不過，這「V型鐵夾」的真實功用曝光後，竟嚇壞一票網友，紛紛驚呼「長知識了！」

一位網友在臉書「爆癈公社二館」上表示，新襪子上總是會有附上這種迷你鐵夾，讓他感到好奇詢問「但...到底幹嘛用的？」文章一出，網友紛紛猜測是「固定襪子用的」、「通常都是掉在地上讓自己不小心踩到的」、「毛還沒長齊前做修剪用的」。

然而，知情網友指出，其實不只是固定襪子，這個小鐵夾其實還有「剪線頭、拆線」的隱藏功用。網友解釋，「剪線頭用的，把小鐵夾掰直，將小鐵夾穿過縫線和吊牌之間，並捏著它旋轉數圈，縫線就會自動斷開。」

真實功用曝光後，網友驚呼「以為是固定襪子用的，長知識啦」、「現在才知道，沒用過」、「一直以為只是固定襪子用的而已」、「長那麼大第一次知道它做啥用」。

(中時新聞網)