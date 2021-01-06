民進黨台北市黨部主委選舉4日開跑，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農何時領票登記備受矚目，據了解，吳怡農近日完成請益行程後，確定在7日領票登記，確定角逐主委一職。前北市議員顏聖冠搶在第1天登記，無疑是對吳怡農下戰帖，將展開一場綠營老將與新兵的對壘之戰。

至於做好備戰準備的顏聖冠則在6日「回娘家」，到台北市議會民進黨團爭取支持，被問到前黨部主委黃承國可能支持吳怡農，顏則表示，「當然也希望黃承國可以支持她，黃承國在台北市有相當的影響力，這次選舉因為自己沒派系本來就會比較辛苦，她會爭取所有朋友的支持。」

顏聖冠指出，「民進黨的權力一直都是由下而上的結構，所以除了黨內前輩支持，她也會努力勤跑地方跟基層黨員朋友座談、傾聽聲音、爭取支持。」

黃承國在6日受訪坦言，「比較支持吳怡農參選主委，因為這對於民進黨的形象及青年參政有益。」黃透露，「他也告訴吳怡農，黨部主委的責任就是2022年地方大選，輔選台北市長當選，議員過半，全壘打。」

記者致電吳怡農團隊證實，吳怡農將在7日領票登記；另外，從謝系（謝長廷系）轉到海派（林崑海系）的台北市議員阮昭雄也傳出有意參選主委，對此，阮昭雄受訪表示，「登記到禮拜五，有可能在禮拜五領票登記，但是否參選還會再考慮一下，如確定登記會再跟媒體公開。」

(中時 )