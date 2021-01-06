民進黨新境界基金會副執行長吳怡農明天上午10時30分至台北市黨部登記參選台北市黨部主委補選；吳怡農下午在臉書發表聲明，並提到，民進黨台北市黨部主委的選舉本來不在他的計畫中，因為李問讓他重新思考。

聲明全文：

民進黨台北市黨部主委的選舉本來不在我的計畫中。

最近有朋友要我去瞭解李問在馬祖成立連江縣黨部的工作，讓我開始有了重新的思考。他去年建立了地方黨部年輕化的範例與試金石，立刻得到中央黨部和蔡主席的重視；因為這樣，才有這一次黨部主委選舉資格的放寬。也因為這樣，過去這幾週，我開始向黨內前輩請益，聽到許多人對於台北市黨部發展的期待。

這段時間，我反覆聽到一股聲音。這也是過去一年我在全國各地，與學生、企業家討論台灣面對的難題時，經常聽到的顧慮：

全球的經濟、政治、國和國之間的權力和軍事力量的平衡，都處在迅速、難以預測地變化中：一次意外的流行病毒就足以改變全世界的生活方式；科技的發展，影響了產業的競爭力，也顛覆了數十年來的軍事平衡。這許多的變化，對台灣都是一個艱鉅的挑戰。這是大家共同的擔憂。

台灣若要跟上世界的變化，我們需要更多元的背景，具備不同國內外社會經驗的人來參與政治。我們若希望民進黨成為全民的政黨、一個代表大家的政黨，它的組成需要不斷地更新，反映社會的結構。

過去，民進黨透過「活力旺」和「水噹噹」等組織加強跟企業與婦女的連結。現在，我們需要結合更多的社會力量，一起來面對台灣未來的挑戰。在台北，民進黨必須擴大參與黨務活動的管道，鼓勵年輕人與黨內新血來關心公共事務。我們可以加強市黨部與公民團體、社團組織的對話與交流。我們也要向民間企業借鏡，利用現代科技來提升地方黨務工作的效率，提供黨部幹部訓練與進修的機會，並擴大志工服務的能量。

我非常期待跟大家一起，在過去所建立的基礎與共同價值上，進一步活化民進黨與社會的連結。所以我決定明天登記，投入民進黨台北市黨部主委的選舉。我希望大家看到有更多不同背景的人積極投入黨務，看到民進黨是個多元、開放的政黨。

若1月31日獲得黨員的支持，我將以團結、進步和創新做為投身黨務工作的目標，也是我對這次主委選舉最大的期許，謝謝大家。

(中時 )