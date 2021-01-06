需要將筆電時刻帶著走，總是想要選一款輕巧又高效的筆電，成為你的工作好夥伴嗎？華碩（ASUS）宣布 ZenBook 14 Ultralight (UX435EGL)今（6）日正式上市，典雅堅固的鎂合金機身，輕僅995克，攜帶方便自如。最高配備第11代Intel Core i7處理器與NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡，搭載ASUS智慧效能技術，高效運算無懈可擊；長達17小時電池續航力，是高行動需求者的得力助手。

ASUS ZenBook 14 Ultralight榮獲2020年日本Good Design Award設計大獎肯定，四面極窄邊框設計，螢幕佔比高達92%，採用100% sRGB廣色域螢幕，帶來沉浸感十足的視覺享受。便利的NumberPad虛擬數字觸控板與HDMI、USB Type-A、microSD讀卡機和兩個Thunderbolt 4 USB-C連接埠，具備多樣功能，傳輸更加快速，還可為筆電充電、外接兩部4K UHD螢幕。ASUS ZenBook 14 Ultralight通過最新德國萊因(TÜV Rheinland)護眼認證，並集結AI降噪、ASUS WiFi Master等多項創新技術，搭配綠松灰雅致外觀，展現沉穩專業形象。

ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EGL)，建議售價NT$54,900。提供給有興趣的朋友參考。

(科技)