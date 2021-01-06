提款只需1分鐘、打造最佳ATM服務體驗，中信銀行6日宣布全臺逾6,400臺ATM全面升級，主打「省時更有感」、「操作更直覺」、「介面更清爽」三大亮點，「新一代My Way」ATM透過優化操作流程與使用介面，不僅新增「快速提款」功能，更將民眾最常使用的交易項目在輸入密碼後直接呈現，讓提款每筆交易平均省下25秒，有效縮短交易時間。

中信銀行表示，這次ATM改版不僅至澳洲、新加坡及日本取經，更進一步回應客戶的需求，中信銀行客戶體驗設計中心特別安排逾50場客戶訪談及操作測試，蒐集超過700則客戶回饋意見。從訪談發現，客戶最希望改善ATM之交易速度，常客李小姐提到，使用ATM最怕後面有人排隊造成壓力；客戶曾先生則指出，ATM頁面資訊太多，當下常常找不到想要使用的功能，在時間壓力下就無法快速了解或參與ATM集點活動。

針對民眾最在意的交易速度問題，「新一代My Way」ATM新增「快速提款」功能，讓民眾在輸入密碼後一鍵快速完成提款，每筆提款從原本平均需80秒減少至55秒完成；操作方面，將提款、轉帳、存款等80％民眾最常用的ATM交易項目，在輸入密碼後直接於ATM頁面呈現，讓民眾立即找到交易項目。轉帳時，金融機構代碼查詢亦從原先表列形式，改成銀行、信合社、農漁會等分類，讓民眾更方便查詢，每筆轉帳時間平均縮短16秒。

上班族陳小姐表示，改版的ATM介面很清爽，「快速提款」功能讓她不再擔心後面有人排隊；退休的林先生表示，以前轉帳花很多時間查詢代碼，改為分類查詢後能快速找到想要轉帳的銀行。

中信銀行以客戶最佳體驗為核心，自2000年與超商龍頭7-ELEVEN合作，讓ATM首度進駐民眾生活場景中，24小時皆可進行存提款、轉帳等交易；近期雙方更由線下合作擴及線上，讓消費者能在ATM交易累積點數、兌換OPEN POINT，再到7-ELEVEN完成消費，透過場景串聯，提供客戶完善金融服務體驗並祭出優惠活動，滿足數位客群之需求。

中信銀指出，為歡慶「新一代My Way」ATM上線，自2021年1月18日至2月16日止，中信銀行推出天天加碼抽等值新臺幣1萬元的OPEN POINT優惠活動，每月再抽出1名幸運得主，可獲等值新臺幣10萬元的OPEN POINT。

(工商 )