年底趕工旺季，水泥及預拌混凝土廠2020年第四季，國內市場營運衝高峰；台泥（1101）指出，去年第四季出貨量，會比前年增加至少5％以上。環泥（1104）及國產建材（2504）表示，第四季的出貨量季增率應有7％上下。

主要市場在國內北、中部的亞泥（1102）及亞東預拌，在前瞻計畫、台商回流、房地產市場回溫下，亞泥2020年水泥內銷市場的出貨量，比前一年增加9％以上。

業者分析，2020年，台商回流建廠、科技廠辦、房地產市場及前瞻計畫建設，以高雄、台南的南部，以及新竹、台中的中部地區為多，因此，去年國內水泥、預拌混凝土廠，著重在中南部的台泥、環泥、國產建材等，受惠較大。

主要市場在南部的環泥，2020年全年統計下來，出貨可增加10～15萬立方米；國產建材實業在南部的八個廠，2020年的出貨量更是成長二～三成。

受惠在高雄、台南地區自有的九個廠區，加上轉投資的「鳳勝」系統等廠的貢獻。台泥指出，在南部地區科技廠辦、科學園區及軌道工程的案量增加，2020年，國內的水泥及預拌混凝土的出貨量，會比前年增加10％上下。

台、亞泥及環泥、國產建材指出，2020年國內市場，不只是出貨量的增加，毛利率更是有明顯提升。市場估，水泥廠及預拌混凝土廠，2020年的平均毛利率，比前一年至少有4個百分點以上的提升。

(工商 )