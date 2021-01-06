春節假期即將到來，一項令動漫們期待的「muse動漫淘樂園 動漫迎新春」動漫展覽活動，將在高雄、台中、桃園三地舉辦，更準備了熱作新品88折、熱門單品下殺5折起、六款破盤價新春福袋、展場單筆消費滿2000元現折200元等優惠，更有「強檔動畫合影區」殺光粉絲手機記憶體。
會場推出新品88折優惠，1月28日至2月3日特價品項《鬼滅之刃》炎柱潮流T-Shirt，支持大哥必收款，烈焰般的紅色超亮眼，快將「炎柱精神」穿身上。
日本監修 北中南場景不重複
日本嚴格監修的拍照場景，三地展區各有4至5個動漫場景，且通通不重複，就是要滿足粉絲的拍照慾，引爆動漫打卡潮！其中作品有《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《夏目友人帳》、《請問您今天要來點兔子嗎？》、《工作細胞》、《催眠麥克風》與《RE:從零開始的異世界生活》。
高雄淘樂園合影區有超仿真《關於我轉生變成史萊姆這檔事》QQ萌王奶茶店，快來點一杯「史萊姆繽紛樂」，及《催眠麥克風》街頭塗鴉風偶像牆，人氣角色絢麗的RAP BATTLE舞台就在這！
台中淘樂園合影區有《關於我轉生變成史萊姆這檔事》中式喜氣洋洋迎新春場景及《請問您今天要來點兔子嗎？》情人節咖啡廳，超符合節慶的拍照區，打卡超吸睛！
桃園淘樂園有《關於我轉生變成史萊姆這檔事》日式新春軟Q鏡餅，史萊姆轉生成為巨大化「鏡餅」，挑戰最Ｑ日式新年場景；還有楓紅拍照框，彌補無法赴日賞楓的遺憾。
木棉花官方網站
http://www.e-muse.com.tw
(中時 )
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