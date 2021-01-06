農曆年節將至，很多在海外等地的民眾預計從月中陸續返台過農曆春節，導致居家檢疫需求大量增加，目前所有入境旅客從1月15日起實施1人1戶居家檢疫規定，防疫旅館已供不應求，預期1月底返台民眾會更多，為緩解防疫旅館一房難求，雲朗觀光集團旗下7館，即日起推動「防疫備援B方案─把安全留給家人」住房優惠專案，每房最低1,500元起，雙人房與四人房同價，至多可四人入住。

以四人入住家庭房為例，相當於每人每晚只要375元，此方案共計超過1,100間客房投入家人防疫備援行動，預估能夠幫助到1,000戶家庭的防疫需求，讓返台的居家檢疫者回熟悉舒適的自家居住，且讓健康的同住家人到旅館住宿。

新冠肺炎疫情至今即將邁入一年，疫情因變種病毒持續延燒，時序將邁入歸國旅客高峰的農曆年前，防疫旅宿的入住需求也隨之提升，目前全台的防疫旅館有1萬6187間客房，主要在台北市為主、其次是高雄市、桃園和台中，但近期卻傳出防疫旅館一房難求，甚至北部民眾必須到南部入住防疫旅館的窘境。

為舒緩防疫旅館不足且價高難訂，且隔離者住宿無聊又多有不便，雲朗觀光集團旗下君品酒店、翰品酒店新莊、桃園、高雄、花蓮以及兆品酒店嘉義、台中，即日起至2021年3月31日，聯合7館推出第二波「防疫備援B方案─把安全留給家人」住房優惠專案，鼓勵返台的居家檢疫者回熟悉舒適的自家居住，改讓健康的同住家人到旅館住宿，行動自如。雲朗觀光集團將會持續跟國民一起齊心抗疫、守護台灣。

「防疫備援B方案─把安全留給家人」住房專案，給隔離旅客的家人眷屬入住7天以上的住房優惠，君品酒店純住房每房每晚 2,500元、翰品酒店桃園、新莊、花蓮、高雄、兆品酒店嘉義、台中每房每晚1,500元，每日限量，訂滿為止，特別的是雙人房與四人房同價，至多可四人入住；專案讓有需求的消費者達到相同隔離效果的同時，還能享用飯店軟硬體設備，在疫情無法出國的期間來一趟城市微旅行。

(中時 )