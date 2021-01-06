「渣男」是女性在感情中最害怕遇見的對象，但有些人卻好像天生有「渣男體質」，一次次經歷被欺騙、背叛的傷痛，搜狐號《美國女巫》就發文指出，有4個星座的女性特別不懂得分辨對象的好壞，根本就是「渣男收割機」！

1.雙魚女

對雙魚女來說，愛情是非常浪漫的，再加上本身就很感性，所以容易被會說甜言蜜語的人吸引，只要再多做一些讓她們認為是真心的行為，雙魚女就會直線墜入愛河；談戀愛以後她們會瞬間變成傻子，而且對待感情十分專一，直到最後才會驚覺自己受騙。建議雙魚女一定要懂得理性看待男性，不要被甜言蜜語給沖昏頭了。

2.天秤女

天秤女是個十足的「外貌協會」，只要男性長得好看一點就會立刻被吸引，但也是因為這樣，讓她們很容易遇到人品不好、喜歡玩弄感情的渣男，天秤女就經常容易被又帥又愛玩的男性給欺負，讓她們遍體鱗傷。

3.白羊女

白羊女雖然平時非常理性且能幹精明，但在感情上卻意外的有些傻氣，選擇對象時經常會大腦一片空白，再加上十分重感情的性格，讓她們愛上了一個人就會傻傻地跟著對方，這導致白羊女一旦碰上渣男就容易被耍得團團轉，只有被傷過幾次之後，才可能找到真愛。

4.魔羯女

魔羯女通常給人的印象就是高冷、理性，不過和白羊女一樣，她們談戀愛後就特別容易犯傻，而且她們有著非常執著的性格，不管對待事業或感情都一樣，所以如果她們愛上了渣男的話，儘管旁人都看出來對方哪裡不對勁，但魔羯女仍會選擇傻傻相信，直到自己親眼見到真相。

(中時新聞網)