大陸男星黃曉明和Angelababy（楊穎）婚後育有一子，近年卻因為夫妻鮮少合體，導致婚變傳不停，近來更因黃曉明主持《乘風破浪的姐姐》第二季，和前女友李菲兒同台，意外扯出Angelababy當年是小三的舊聞，讓Angelababy忍不住親自發文澄清。

Angelababy當年被指介入黃曉明和李菲兒戀情，才讓兩人分手，近期小三舊聞又被瘋傳，Angelababy稍早終於受不了開腔，還原和黃曉明一開始交往的經過，「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。」

Angelababy微博全文。（圖／翻攝自微博）

Angelababy表示，這些年她不願解釋前因後果，除了覺得沒必要，也認為是黃曉明和李菲兒的事情，應該是男方要親自澄清，「十年過去了，今天我選擇自己站出來，把前因後果說清楚。不因為別的，只是肩膀上的擔子太重，不太想再幫別人扛著這口鍋了。」

Angelababy坦言傳聞可能是節目噱頭，但自己無法用平常心面對，希望大家體諒她的小情緒。

而黃曉明在Angelababy發文後，也出聲「baby不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有」，並呼籲「我的家人永遠是我的底線！此時此刻起，我真的希望大家不要再去傷害我的家人了」。

(中時新聞網)