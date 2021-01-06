衛福部長陳時中12月31日宣布，110年起健保費率調漲，引起各界討論。對此，前立委沈富雄直言，陳時中很會做官，出手很精準，他甚至還認為陳時中若參選台北市長並當選，政績會比現任市長柯文哲好，但沈富雄也指出，陳時中骨子裡並不尊重民意，威權精神很重。

沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》中表示，以前每次長健保費，署長、局長通通都要下台，因為吵太久有傷政府威信，「這次陳時中真厲害，這一點我必須順時中」。沈富雄還指出，陳時中很會做官，他很低調、很沉，沒事不跟你吵，避開民粹的吵鬧，出手非常精準。

沈富雄更忍不住直言，陳時中實在太厲害了，他如果當選台北市長，政績一定比柯P好，「柯P吵得要命又一事無成，陳時中這一點很有效率」，但沈富雄也坦言，陳時中骨子裡不尊重民意，並指他威權、做官的精神很重，因為他沒有選過，「他覺得現在大家對都我服服貼貼」。

最後，沈富雄也說，健保虧損那麼多，因為費用的升漲和收入的升漲長這兩條線不平行，現在漲了下次還會交叉，交叉了就要再漲，但下次調漲時陳時中已經不在其位，不關他的事了。

(中時新聞網)