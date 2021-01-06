近年來肺癌死亡率已取代肝癌，成為國內死亡率最高的癌症，每年死亡人數多達9千多人，這是由於多數病人確診時已多是末期，醫治困難。近來醫學界發現低劑量電腦斷層可以在腫瘤很小的時候就檢查出來，早期發現並治療，治癒率可以高達九成以上。低劑量電腦斷層是當前唯一可以有效檢出早期肺癌並降低肺癌死亡率的工具。

參考先進國家肺癌防治經驗：日本、新加波、美國等國家檢查設備相當普及，購物中心、大廈、健檢診所及大型診所均可見電腦斷層掃描儀(CT)、磁振造影機(MRI)設備，方便民眾檢查；反觀台灣則限制一定要設置於醫院內。以數量來看，日本每百萬人口有111台CT，而台灣每百萬人口只有17台CT。此外，日本十多年前即發展移動型CT，將CT篩檢車開到偏遠地區，方便民眾檢查。近年來，英國及其他國家也陸續跟進，甚至在超市門口即可做肺癌篩檢。篩檢便利使民眾參與檢查意願高，是日本肺癌早期發現比例高於台灣的主因（日本肺癌三分之二是早期，台灣則只有三分之一是早期）。

本次連署活動訴求為：希望能鬆綁不合宜法規，不限制CT、MRI一定要設置於醫院內，讓CT、MRI設置普及化，以提供民眾省時、便利又快速的癌症篩檢診斷工具。建議初期可採用試辦方式，由幾家基層醫療機構如健檢診所、大型診所等設置自費之CT及MRI，視其執行成效，再予制度化規範。

而預期利益與影響有以下四點：

1.提升肺癌治癒率：肺癌篩檢普及化，早期發現、早期治療，讓肺癌病人有更多成功治癒的機會。

2.維護偏鄉地區民眾的健康：CT巡迴車之設置，可便利偏鄉地區民眾就近檢查，照顧醫療貧瘠的偏鄉民眾。

3.提高病人照顧品質：基層醫療協助癌症篩檢，疏解醫院病人等候檢查擁擠情況。

4.減低社會醫療成本：篩檢普及化可大幅降低確診即末期之機率，不僅減少病患醫療費用，亦可節省健保支出。

社團內有很多癌症病患都不是肺癌高危險族群，而且一確診就是肺癌四期，若只注重高危險族群的篩檢，很難進一步降低肺癌死亡率；若能讓篩檢設備普及化，提高檢查便利性，相信可以有更多病患能早期發現並早期治療。

5天內就號召逾5千位民眾響應，可見社會大眾對此議題的高度關注，我們也誠懇呼籲政府相關單位儘速修法，鬆綁不合宜法規，讓 CT、MRI等篩檢設備普及化，讓更多肺癌病患早期發現早期治療，不僅增加存活率，也可節省個人及健保對於肺癌治療的支出。

(中時 )