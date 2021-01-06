隨著年紀的增長，不少人希望認識的對象能夠以結婚為前提交往，避免浪費兩人時間。一名女網友發文表示，自己和前任分手後，單身的日子一直在尋覓對象，甚至還花錢相親，不過都找不到合適的人選，於是她在網路上寫下5條徵友條件，詢問網友是否是自己條件有問題，曝光後讓網友直嘆，「我是女生都看不下去了」。

原PO日前在「Dcard」上發文開頭就直白表示，「真的很想交男朋友」，接著說明自己今年30歲，感情空窗期已有3年多，這段時間來她嘗試過各種方式，相親、聯誼、網路交友等等，不過始終沒有開花結果的戀情，讓她不解地問，「是不是我的擇偶條件有問題？」

原PO表明自己目前月收入4萬元，而上一任男友則是10萬以上，隨後列出擇偶條件，「外表不用太帥，身高不能低於170公分，中等身材，月薪10萬以上，工程師佳，要有車有房」。她利用以上條件去徵友，更花錢透過相親會館來認識對象，但都一直沒有結果，反而遇到很多奇怪的人，「都是年紀40歲左右，外在肥腫、要求要是處女、講話把我當員工的」。

貼文發出後不少網友認為原PO標準太高，「妳的條件真的設立的太高了，可以的話把自己標準降低，不然妳可能找不到優質對象」、「妳可能把有車有房想得太容易了，月收10萬如果不是原生家庭家境就不錯，單憑他一個人，而且還要跟你年紀相仿要有車有房，幾乎是不可能的事」、「連我是女生，都看不下去。我本身剛好月薪10萬工程師，也有房（靠爸媽），但我男友都還沒到你開的條件呢」。

(中時新聞網)