繼黑豹旗4強戰之後，穀保家商、興大附農今天在高中棒球聯賽第一階段再次碰頭，穀保馮皓先發5局無失分，僅被擊出2支安打，搭配兩大王牌投手潘文輝、林昱珉接力後援，終場穀保以5：0勝出，3連勝搶下分組第一晉級24強。

穀保、興大附農預賽前兩戰都順利過關，今天拚分組龍頭，穀保早早安排好投手調度，由馮皓先發上陣，並讓前兩戰還未出賽的「左右護法」潘文輝、林昱珉在比賽後段上場各投2局，適應比賽的感覺。

馮皓在去年11月底的黑豹旗對興大附農先發6局無失分，今天再繳出5局0失分表現，只被擊出2支安打，有3次保送，送出5次三振。穀保總教練周宗志指出：「他從暑假開始，整體的投球穩定性進步很多，出賽也都能穩定地把局數吃完。」

再次對上興大附農，馮皓坦言投起來較有心得，「因為有對過，都知道對方打者的習性，會打什麼球、不會打什麼位置，所以投起來比較輕鬆一點。」然而他認為，此戰自己的直球狀況不太好，也沒投出應有球速，「開賽面對第一個打者就投保送，後面就有做了一點調整，變化球投比較多。」

潘文輝第6局登板，中繼2局被擊出1支安打，送出1K，沒有失分，最快球速147公里；林昱珉後援2局，連續抓下6個出局數關門，送出2次三振，最快球速達146公里。周宗志提到，目前兩人都還在調整階段，還未達最佳狀態。

穀保家商搶下分組第一晉級24強。（學生棒聯提供）

打線方面，穀保先發9人幾乎全員安打，首局周委宏、林佳緯、楊峻豪連3棒安打先馳得點，4局上孫易磊選到保送上壘後，黃劼希、宋嘉翔及林盛恩連敲3支二壘打，單局再添3分進帳，第7局孫易磊高飛犧牲打追加1分。

穀保全場共敲出9支安打，僅楊峻豪單場敲雙安，周宗志坦言，球隊目前的打擊狀況還有些低迷，選手負面想法太多，因此一直向他們強調要多正面思考，目前在木棒聯賽前兩階段先以拚晉級為主，2月底第三階段開打前則有較長時間能好好調整。

穀保連兩年在木棒聯賽爭冠失利，今年再次挑戰隊史第6冠，馮皓不僅希望自己能幫助球隊重返榮耀，還先「預約」想投最關鍵的4強戰，「想感受每個比賽決賽的壓力，畢竟學長畢業後，就沒有人可以幫我們投冠軍戰了，所以想先習慣一下，以後碰到的時候就不會那麼緊張。」

(中時 )