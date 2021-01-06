受上一波寒流影響，台東大目釋迦嚴重裂果，100元只剩不到30元。（莊哲權攝）

上一波跨年超強寒流，台東大目釋迦有7成裂果，連碩大的A級果都「開口笑」，打3折也沒人要，讓農民笑不出來，眼看下一波更強的霸王寒流又要來，縣長饒慶鈴6日呼籲農民盡快啟動防寒措施，對於寒害造成農損，將向農委會爭取農業天然災害救助。

「太多年沒有那麼冷了」，江姓釋迦農說，跨年超強寒流，大目釋迦出現7成裂果，就連6、7分熟的也裂開，本來1公斤可賣到100元的A級果，現在連30元都不到，賣相更差的根本就沒人要，眼看下一波更強的寒流又要來，雖然想雇工套袋防寒，但因全縣農園都在搶工人，人手不足下，根本來不及。

縣長饒慶鈴6日前往釋迦園了解寒害情形，看到碩大的A級果裂開，剩下3折的價錢，也為農民心疼，她說，去年底那波寒流實在超級冷，已請各鄉鎮市公所現場勘災，彙整數據後報請農委會寒害補助；而7日又有一波更強的寒流，持續時間更長，呼籲農民盡快啟動防寒措施，除了既有保麗龍套、紙袋外，還要再加上塑膠套禦冷、防濕。

另外，上波寒流也造成台東有5成荖葉凍傷，部分山區跟沿海空曠地區損失7成最嚴重，雖然價格瞬間飆漲每台斤480元，比去年漲了1倍多，農民卻愁眉不展，眼看下波寒流又將來，而且水氣重，荖葉農憂心不已，就連排荖葉的工人，也因為減少收入而哀嘆 。

農委會台東區改良場表示，大目釋迦如果遭遇低於15℃氣溫，便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果，為避免災損，鱗溝微開的果實應提早採收；另已套紙袋者，在低溫來前要加套塑膠袋；或是在迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網。

(中時 )